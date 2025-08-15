"Dur" ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı
Kırklareli'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan panelvan sürücüsü kaza yaptı.
Kırklareli'nde polisten kaçan panelvan sürücüsü, toprak yolda şarampole devrildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında, durumundan şüphelendiği 79 MA 4909 plakalı panelvana "dur" ihtarında bulundu.
İhtarı görmezden gelen sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.
Bir süre sonra araç, kent merkezine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında toprak yolda şarampole devrildi.
Kaza yapan araçtan inen 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Araç, çekiciyle bölgeden alınarak incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
