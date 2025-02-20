"Dur" ihtarına uymadı: Polise çarpıp kaçtı

Düzce'de, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarparak kaçtı. Ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken kaçak sürücü yakalandı.

"Dur" ihtarına uymadı: Polise çarpıp kaçtı

Bolu Dağı D-100 kara yolu Kaynaşlı uygulama noktasında rutin uygulama yapan ekipler, Yakup Aybars Ç. idaresindeki otomobili durdurarak sorgulamak istedi.

Görevli memurların "dur" ihtarına uymayarak aniden hızlanan sürücü, memuru Osman G.'ye çarparak kaçmaya başladı.

Kaçan sürücüyü takip eden ekipler, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheliyi kent merkezi Öztürkler Kavşağı noktasında yakaladı.

Yaralı polis memuru Osman G. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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