Dur ihtarına uymadı, polisi şehit etti: Alkollü sürücüye müebbet hapis

Samsun'da karıştığı trafik kazası sonrası kaçarken, kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarparak şehit olmasına yol açan alkolü sürücü, yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, Samsun'un Havza ilçesinde geçen yıl 5 Mart gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgür Boztürk, 55 SA 335 plakalı aracıyla Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Ankara yolu üzerinde maddi hasarlı kazaya karışıp Ankara yönüne kaçtı. Olay polise haber verildi.



Havza ilçesinde yol uygulaması yapan Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Orhan Mutlu (46), kaçan aracı durdurmak istedi.

