Dur ihtarına uymadılar: Motosikletli şüpheliler 15 kilometrelik takip sonucu yakalandı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli 2 şüpheli, 15 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Motosikletin çalıntı olduğu belirlenirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Dur ihtarına uymadılar: Motosikletli şüpheliler 15 kilometrelik takip sonucu yakalandı

Gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan ekibi, plakasız bir motosikletten şüphelenip dur ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan motosiklet üzerindeki 2 kişi kaçmaya başladı.

D-400 kara yolu üzerinde kaçışını sürdüren motosikletliler, Seyhan ilçesine geçiş yaptı. Polisin 15 kilometre boyunca takip ettiği motosikletteki 2 şüpheli, Atatürk, Kıyıboyu ve İbo Osman caddelerinden geçti. Burada kaza yapan şüpheliler motosiklet devrilince yaya olarak kaçmaya devam etti.

Dur ihtarına uymadılar: Motosikletli şüpheliler 15 kilometrelik takip sonucu yakalandı - 1

İki şüpheli, çevredeki vatandaşların da yardımıyla fazla uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı. Motosikletin şasi numarasından yapılan kontrolünde çalıntı olduğu ortaya çıktı. 15 kilometrelik takip sonucu yakalanan isimleri öğrenilemeyen iki şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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