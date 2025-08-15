"Dur" ihtarına uymayan araç 88 yaşındaki adama çarptı

Kars'ta K.B. yönetimindeki otomobil, Yusufpaşa Caddesi'ndeki polisleri görünce hızlanmaya başladı.



Polislerin şüphelenerek kovalamaya başlaması üzerine Sukapı Mahallesi Selahattin Filtekin Köprüsü mevkisinde virajı dönemeyen sürücü, evinin önünde duran 88 yaşındaki M.İ. ve elektrik direğine çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan M.İ. Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüyü yakaladı.



Kovalamaca ve kaza, Anadolu Ajansının (AA) araç içi kamerasınca kaydedildi.