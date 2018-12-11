Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan araca ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Ergani Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, bir otomobil durdurulmak istendi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, polis ekiplerince takibe alındı.
Araçta bulunan Abdullah Arat (25), polisin uyarı ateşi sonucu hayatını kaybetti.
Sürücüsü gözaltına alınan otomobilde, bir miktar uyuşturucu bulundu.
Arat'ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından, Ergani ilçesinin Şölen Mahallesi'nde toprağa verildi.
"Dur" ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki bir kişi, polisin uyarı ateşi sonucu hayatını kaybetti. Sürücüsü gözaltına alınan araçta, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan araca ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.