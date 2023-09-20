Dur ihtarına uymayan araçlardan biri cami bahçesine uçtu, diğerinde 9 göçmen yakalandı

Edirne'de polisin durmaları yönündeki ihtarına uymayan iki araçtan biri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cami bahçesine uçtu. Polisin durdurduğu diğer araçta ise 9 kaçak göçmen yakalandı.

Dur ihtarına uymayan araçlardan biri cami bahçesine uçtu, diğerinde 9 göçmen yakalandı

Gece saatlerinde Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi’nde, polis ekipleri art arda seyreden iki otomobilin durumundan şüphelenip ‘dur’ ihtarında bulundu.

İhtara uymayan iki araçtakilerin kaçması üzerine polis ekipleri takibe aldı. Otomobillerden biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Çakırağa Camisi’nin bahçesine uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü araçtan çıkıp kaçtı.

Dur ihtarına uymayan araçlardan biri cami bahçesine uçtu, diğerinde 9 göçmen yakalandı - 1

Polisin takibe sonucu durdurulan diğer otomobilde ise 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler gözaltına alınırken, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...