Dur ihtarına uymayan araçtan otomatik silah çıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dur ihtarına uymayan ve otomatik silah ele geçirilen otomobilin sürücüsüne 24 bin 854 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde kent merkezinde polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil, sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tarafından tespit edildi.

Ekipler, otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi.