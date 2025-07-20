Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 3. kez alkolü yakalandı

İhtara uymayıp sürücü kaçmaya başlarken sürücü ve polis arasında kovalamaca başladı. Hacılar Harmanı Mahallesi ve Paşacık Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücüyü kaza yapmaması için uzaktan ve kontrollü takip yapan asayiş ekipleri trafiğin olmadığı bir sokakta aracın önünü keserek durdurdu. Buna rağmen sürücü kaçmak isterken, polis memuru hemen aracın diğer kapısını açarak kontağı alıp aracı durdurdu.

Sürücünün yapılan sorgulamasında daha önce de 2 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı, bu nedenle ehliyetinin 2 yıl süreyle içeride olduğu tespit edilirken, 3. kez alkollü olarak yakalanan sürücünün ehliyetine bu kez 5 yıl süreyle el konuldu. Araç plakasından yapılan sorgulamada ise aracın muayenesiz olduğu tespit edilirken, sürücüye alkollü araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak ihlallerinden toplam ceza 44 bin 33 lira para cezası kesildi. Araç ise trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

EHLİYETİNE 5 YIL EL KONULUP 44 BİN LİRA CEZA KESİLDİ Araçtan indirilen Savaş K. (46) isimli sürücünün alkollü olduğunu ön gören asayiş ekipleri olay yerine trafik ekibi istedi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüye alkol metre üfletti. Yapılan alkol kontrolünde sürücü 1.03 promil alkollü çıktı.

Aynı muayenesiz araç, aynı şahıs, aynı promil alkol ve aynı kaçış taktiği

Savaş K. isimli sürücü geçtiğimiz Mart ayında da yine gece yarısı bir tesiste alkollü araç kullanırken polis ekiplerince yakalanmış, üstelik yine aynı muayenesiz araç, yine ehliyetsiz ve yine 1.03 oranındaki aynı promille yakalanması da dikkat çekti.

Adli işlemler gereği asayiş ekiplerince gözaltına alınan Savaş K. önce sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne, ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Ayrıca sürücü hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem tahkikatı başlatıldı.