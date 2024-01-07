"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza

Dün akşam saatlerinde Karşıyaka 1. Sokak'ta meydana gelen olayda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.A.'nın kullandığı otomobile "dur" ihtarında bulundu.



İhtara uymayan sürücü, aracı ile kaçtı. Ekipler, 15 dakika süren takip sonrası sürücüyü yakaladı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, bu nedenle kaçtığı belirlendi. Otomobil trafikten menedilirken, Sürücüye dur ihtarına uymamaktan, drift atmaktan, kamu güvenliğini tehlikeye düşürmekten ve ehliyetsiz araç kullanmak'tan toplam 63 bin 950 TL ceza kesildi.

H.A.'ya yılbaşı akşamı da trafik kurallarına uymamaktan 42 bin TL ceza uygulandığı belirtildi.