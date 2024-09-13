'Dur' ihtarına uymayan genç polisin ateşi sonucu hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçan genç, polisin açtığı ateş neticesinde hayatını kaybetti.

'Dur' ihtarına uymayan genç polisin ateşi sonucu hayatını kaybetti

Gece saatlerinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, 21 yaşındaki Kerem Uzun, plakasız motosikletiyle seyir halindeyken polisin 'dur' ihtarına uymadı. Motosikletiyle kaçmaya çalışan Uzun'a tarafından ateş edildi.

Kurşunun isabet ettiği Uzun motosikletinden düşerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ateş eden polis memuru gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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