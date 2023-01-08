"Dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla çarptığı polisi yaraladı

Burdur'un Bucak ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücünün aracıyla çarptığı polis memuru yaralandı. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü daha sonra ekiplerce yakalandı.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla çarptığı polisi yaraladı

'un Bucak ilçesinde M.Ö. idaresindeki 07 ADL 84 plakalı otomobil, Bucak Bölge Trafik Uygulama noktasında trafik polisi ekiplerinin dur ihtarına uymayarak görevli polis memuru Rafet Adatepe'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Adatepe, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

yerinden uzaklaşan otomobil de polis ekiplerinden kaçarken hastane yakınında bir polis aracı ile 2 otomobile daha çarptı.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücü daha sonra ekiplerce yakalandı.

Öte yandan Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'le yaralanan polis memuru Adatepe'yi hastanede ziyaret etti.

Burdur Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, " memuru Adatepe'nin genel durumuyla ilgili kendisinden ve hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Arslantaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek, çarpan aracın yakalandığını belirtti ve acil şifalar diledi." ifadelerine yer verildi.

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