"Dur" ihtarına uymayan sürücü iki polisi yaraladı

Asayiş uygulaması yapan polis ekipleri Sivas Bulvarı'nda B.Y'nin (29) kullandığı otomobili durdurmaya çalıştı.



Polisin "dur" uyarısını dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı.



Bir süre kaçan sürücü Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi 381. Sokak'ta kendisini durdurmaya çalışan polis ekibinin aracına çarptı.



Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü B.Y. ile iki polis hastaneye kaldırıldı.