"Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracıyla çarptığı polis şehit oldu

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ



Gebze’de özel bir hastanede tedavi gören polis memuru Hıdır Canoluk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit polis memurunun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.