"Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracıyla çarptığı polis şehit oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde denetimden aracıyla kaçan sürücünün çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru, yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracıyla çarptığı polis şehit oldu

'nin Çayırova ilçesinde, trafik uygulamasında hafif ticari araç sürücüsü Onur U.'nun 'dur' ihtarına uymayıp çarptığı polis memuru Hıdır Canoluk, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Olay, 24 Şubat gecesi Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi.

Trafik ekipleri uygulama yaparken, 'dur' ihtarına uymayan 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Onur U., trafik polisi Hıdır Canoluk'a ve polis aracına çarpıp kaçtı. Yaralanan trafik polisi Canoluk, ambulansla Gebze'de özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracıyla çarptığı polis şehit oldu - 1

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaçan hafif ticari aracın sürücüsü Onur U. ise yakalandı.

Uyuşturucu dahil farklı suçlardan sabıka kaydı olan Onur U., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracıyla çarptığı polis şehit oldu - 2 memuru Hıdır Canolukyaşam savaşını kaybetti

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Gebze’de özel bir hastanede tedavi gören polis memuru Hıdır Canoluk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

polis memurunun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...