"Dur" ihtarına uymayan sürücüye 116 bin lira ceza

İstanbul Esenyurt'ta polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçışı pahalıya patladı.

Olay, akşam saatlerinde Çınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler huzur denetimleri sırasında şüpheli gördükleri otomobile durması için uyarı yaptı.

ARA SOKAKLARDA KOVALAMACA

Şüpheli sürücü, polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü sürücü, sokak aralarında kaçmaya devam etti.

Kaçarken çevredeki yayaların ve trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan şüpheli, kısa süre sonra yakalandı.

ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polisten kaçarken bazı araçlara da çarparak hasar veren şüpheli sürücü T.T.'nin 8 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

116 bin lira ceza kesilen ve gözaltına alınan T.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.