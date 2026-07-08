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"Dur" ihtarına uymayan sürücüye 492 bin 719 lira ceza

08.07.2026 05:39

"Dur" ihtarına uymayan sürücüye 492 bin 719 lira ceza
Anadolu Ajansı
AA
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Karabük'te polis ekibinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsüne 492 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Karabük Bahçelievler Mahallesi'nde uygulama yapan polisin "dur" ihtarına uymayan Y.Ç. aracıyla kaçmaya başladı.

Kısa süre sonra ekiplerin çalışması sonucu yakalanan Y.Ç.'nin, sürücü belgesinin daha önce geçici olarak iptal edildiği belirlendi.

 

Sürücünün 0.55 promil alkollü olduğu ve aracının muayenesinin de olmadığı tespit edildi.

 

​​​​​​​Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine göre sürücüye 492 bin 719 lira para cezası uygulandı, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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