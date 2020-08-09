'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalarken kaza yapan polis şehit oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekibinin denetimi sırasında, bir otomobil sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.



Sürücüyü yakalamak için takibe başlayan yunus polisi Adem Keskin, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, metrelerce sürüklenen Keskin ağır yaralandı. Keskin, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



HAYAT KURTARMIŞTI



Hayatını kaybeden Keskin, daha önce yapılan bir uygulamada yine 'dur' ihtarına uymayıp kaçan bir sürücüyü, kaza yaparak alev alan aracından kurtarmıştı. Keskin'in acı haberi, ailesi ve görev arkadaşlarını hüzne boğdu.

KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA



Olayın ardından kaçan araç sürücüsü ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.