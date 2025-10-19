Bu sürücü yeni kanunla 200 bin lira ceza ödeyecek | Bakan Yerlikaya: Akıllarına bile getiremeyecekler
Trafik cezalarında artış öngören yeni teklif yasalaşırsa, dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira para cezası kesilecek. Kaçan sürücüler nedeniyle yaşanan ölümlü kazaları anımsatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler." dedi.
Trafik cezalarında artış öngören yasa tasarısı Meclis'e geldi.
Düzenleme birçok başlıkta cezaların artırılmasını öngörüyor. Onlardan biri de trafikte dur ihtarına uymamak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde kaydedilen görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün polisin dur ihtarına uymayarak kaçtığı görülüyor.
Sürücünün yakalandığı bilgisini paylaşan Bakan Yerlikaya, yeni düzenlemeyi anımsattı.
"SİZCE BU CEZA CAYDIRICI MI?"
Yeni kanun teklifiyle birlikte, söz konusu motosiklet sürücüsünün ehliyetinin 60 gün geri alınacağını, motosikletin ise 60 gün trafikten men edileceğini belirten Yerlikaya, "Mevcut kanunda 'dur ihtarına uymamanın' yaptırımı 2 bin 167 lira. Sizce bu ceza caydırıcı mı?" diye sordu.
"DOKUZ ŞEHİT VERDİK"
Dur ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle son altı yılda dokuz şehit verildiğini, 16 kişinin de gazi olduğunu anlatan Yerlikaya, "Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 955'i yaralandı. Bunu nasıl izah edebiliriz?" diye sordu.
Bakan Yerlikaya, "Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler." ifadelerini kullandı.
TRAFİK CEZALARI BAŞTAN SONA DEĞİŞİYOR
Meclis önümüzdeki günlerde trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek.
HIZ SINIRI AŞIMINA YENİ CEZA
Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.
AMBULANSA YOL VERMEYENE 46 BİN LİRA CEZA KESİLECEK
Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.
KIRMIZI IŞIKTA GEÇENİN EHLİYETİ GİDECEK
Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak.
KAVGA İÇİN ARABADAN İNEN YANDI
Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.
Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.
