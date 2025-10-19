Bu sürücü yeni kanunla 200 bin lira ceza ödeyecek | Bakan Yerlikaya: Akıllarına bile getiremeyecekler

Trafik cezalarında artış öngören yasa tasarısı Meclis'e geldi. Düzenleme birçok başlıkta cezaların artırılmasını öngörüyor. Onlardan biri de trafikte dur ihtarına uymamak.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kaydedilen görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün polisin dur ihtarına uymayarak kaçtığı görülüyor.

Sürücünün yakalandığı bilgisini paylaşan Bakan Yerlikaya, yeni düzenlemeyi anımsattı.

"SİZCE BU CEZA CAYDIRICI MI?"

Yeni kanun teklifiyle birlikte, söz konusu motosiklet sürücüsünün ehliyetinin 60 gün geri alınacağını, motosikletin ise 60 gün trafikten men edileceğini belirten Yerlikaya, "Mevcut kanunda 'dur ihtarına uymamanın' yaptırımı 2 bin 167 lira. Sizce bu ceza caydırıcı mı?" diye sordu.

"DOKUZ ŞEHİT VERDİK"

Dur ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle son altı yılda dokuz şehit verildiğini, 16 kişinin de gazi olduğunu anlatan Yerlikaya, "Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 955'i yaralandı. Bunu nasıl izah edebiliriz?" diye sordu.

Bakan Yerlikaya, "Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler." ifadelerini kullandı.