"Dur" ihtarına uymayarak polislerin üzerine araç süren şüpheli tutuklandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "dur" ihtarına uyulmadığı için 6 yılda 9 şehit ve 16 gazinin olduğunu belirtti.

Yerlikaya, ihtara uymamanın yanında polislere kasten aracıyla çarpan M.A.A. isimli şüphelinin gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandığını kaydetti.

Yürürlükteki Trafik Kanunu'na göre bu sürücüye 2 bin 167 lira idari yaptırım uygulandığını belirten Yerlikaya, “Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

YENİ TRAFİK KANUNUNDA CEZA 200 TL OLACAK

Yeni Trafik Kanunu teklifine göre 'dur' ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek.