"Dur" ihtarına uymayıp kaçan motosikletli kazada öldü

Develi Feneseyukarı Mahallesi Hadibey Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Abdullah Y, ters yola girerek kaçmaya başladı. Plakasız motosikletin sürücüsü Abdullah Y. bir süre sonra iş makinesi ile çarpıştı.

Devrilen motosikletten düşen Abdullah Y, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Abdullah Y, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.