'Dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletliye 70 bin lira ceza kesildi
26.12.2025 00:19
IHA
İHA
Elazığ’da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 10 ayrı maddeden toplam 70 bin 346 lira para cezası kesildi.
Elazığ’da akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi’nde abartı egzozla gezen M.C.K. idaresindeki motosiklet, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı.
Polis ekipleri tarafından takip edilen sürücü M.C.K., havalimanı kavşağında yakalandı.
10 ayrı maddeden işlem yapılan sürücüye toplamda 70 bin 346 lira para cezası kesildi.
Motosiklet de ekipler tarafından bağlandı.