Dur ihtarına uyulmadı: Van'da kaçak göçmenleri taşıyan araca ateş açıldı

Van'da jandarma şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi. "Dur ihtarına" uymayan sürücü ise kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine araca ateş açıldı. İçinde 40 kaçak göçmenin olduğu ortaya çıkan minibüsteki bir kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Haberler - NTV Haber 04.07.2022 - 01:40 | Son Güncelleme : 04.07.2022 - 02:04

Dur ihtarına uyulmadı: Van'da kaçak göçmenleri taşıyan araca ateş açıldı

'ın Saray ilçesinde sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı sırada lastiklerine ateş açılarak durdurulan araçtaki 40 kaçak göçmenden biri seken kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybetti, 12'si hafif yaralandı.

Açıklama Van Valiliği'nden geldi.

Buna göre Saray ilçesinde dur ihtarına uymayan minibüsün lastiklerine ateş açıldı.

Olayda seken kurşunlarla kaçak göçmenlerden biri hayatını kaybetti, 12'si de yaralandı.

Valilik, göçmen kaçakçısı ve aracın şöförüne yönelik yakalama çalışmasının sürdüğünü açıkladı. Ayrıca ilgililer hakkında da adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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