Durakta bayılan 14 yaşındaki çocuk metrobüsün altında kaldı

Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda metrobüs bekleyen kız çocuğu, henüz belirlenemeyen nedenle bayılarak yola düştü. Bu esnada durağa yanaşan metrobüsün altında kalan çocuk ağır yaralandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, durakta metrobüs bekleyen 14 yaşındaki kız çocuğu, metrobüs durağa girdiği sırada aniden bayılarak dengesini kaybetti ve yola düştü. Bu sırada durağa giriş yapan metrobüs, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durakta bekleyen genç kız baygınlık geçirerek düşüyor. Ardından metrobüs çarpıyor.