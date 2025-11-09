Durakta metronun üzerine çıktı, ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda ilginç anlar yaşandı. Bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle durakta bekleyen metronun üzerine çıktı.

Güvenlik görevlisi telsizden anons geçerek ekip çağırırken, yolcuların hayretle izlediği şahıs bir süre sonra metronun üzerinden inip koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.