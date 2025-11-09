Durakta metronun üzerine çıktı, ortalığı birbirine kattı
09.11.2025 22:58
IHA
İstanbul'da Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda bir vatandaş metronun üzerine çıktı. Bir süre sonra metronun üzerinden inen şahıs koşarak kaçtı.
İstanbul'da Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda ilginç anlar yaşandı. Bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle durakta bekleyen metronun üzerine çıktı.
Güvenlik görevlisi telsizden anons geçerek ekip çağırırken, yolcuların hayretle izlediği şahıs bir süre sonra metronun üzerinden inip koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.