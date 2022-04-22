Durakta yolcuların cüzdan ve paralarını çalan 2 çocuk yakalandı

Diyarbakır'da duraklarda otobüse binmek isteyen kişilerin çantalarından cüzdan ve paralarını el çabukluğuyla çalan 11 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk yakalandı.

Haberler - DHA 22.04.2022 - 12:21

Durakta yolcuların cüzdan ve paralarını çalan 2 çocuk yakalandı

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'da durakta bekleyen yolcuların cüzdanlarını çalan iki çocuk yakalandı.

Yenişehir ilçesinde çeşitli tarihlerde, duraklarda otobüse binmeye çalışan vatandaşların cüzdan ve paralarının çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Durakları gören güvenlik ve KGYS kameraları incelemeye alındı. 30 ayrı kameradan 20 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelilerin Ü.E.(11) ve Y.E.(13) olduğunu belirledi.

Ofis semtindeki duraklarda önlem alan sivil ekipler, şüphelileri yakaladı. Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Ü.E. ve Y.E.'nin işlemleri devam ediyor.

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