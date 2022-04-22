Durakta yolcuların cüzdan ve paralarını çalan 2 çocuk yakalandı

Diyarbakır'da durakta bekleyen yolcuların cüzdanlarını çalan iki çocuk yakalandı.



Yenişehir ilçesinde çeşitli tarihlerde, duraklarda otobüse binmeye çalışan vatandaşların cüzdan ve paralarının çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Durakları gören güvenlik ve KGYS kameraları incelemeye alındı. 30 ayrı kameradan 20 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelilerin Ü.E.(11) ve Y.E.(13) olduğunu belirledi.

Ofis semtindeki duraklarda önlem alan sivil ekipler, şüphelileri yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Ü.E. ve Y.E.'nin işlemleri devam ediyor.

VİDEO: VALİZLE AYAKKABI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA