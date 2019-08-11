Şirintepe Mahallesi Bayraktar Sokağı'nda üzerinde minibüs bulunan çekicinin yokuş aşağıya inerken freni tutmadı.

Çekici 3 araca ve bir evin duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada kimse yaralanmazken 3 araç zarar gördü.