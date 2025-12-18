Duran: 2 bin 500'e yakın dezenformasyonu gözler önüne serdik

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda konuştu.

Duran, iletişim alanında karşılaşılan sorunların hakikate tehdit olduğunu söyleyip "İletişim alanında karşılaştığımız, başta dezenformasyon olmak üzere manipülasyon, siber saldırılar, sosyal platformlarda artan nefret dili ve bilgi güvensizliği, kamu düzenimize karşı doğrudan bir tehditler olarak ortaya çıkmaktadır." dedi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

Dezenformasyonla mücadelenin önemine de değinen Duran, "Hem kurumlarımızla oluşturduğumuz koordinasyon mekanizması hem de e-Devlet Dezenformasyon Bildirim Servisi üzerinden bugüne kadar 2 bin 500'e yakın dezenformasyonu gözler önüne serdik." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonun zihni bir felaket, algısal bir çürüme veya gerçeğin katli şeklinde ifade edilebilecek bir risk olduğuna dikkat çeken Duran, Türk devletlerinin dezenformasyonla ortak mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Duran, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir diğer ifadeyle, dezenformasyona karşı daha somut iş birlikleri geliştirmeli, ortak teyit mekanizmaları ve erken uyarı sistemleri kurmak suretiyle 'yeknesak bir savunma hattı' oluşturmalıyız.