Duran yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Uşak'ta hasarlı kaza sonrası duran yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Duran yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'dan İzmir istikametine giden özel bir firmaya ait Ü.K. (45) yönetimindeki yolcu otobüsü ile A.H.K. (23) idaresindeki otomobilin hastane kavşağı yakınlarında çarpışması sonucu iki araç da durdu.

Aynı istikamette seyreden Osman Karademir (45) yönetimindeki otomobil, kazanın ardından duran otobüse arkadan çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Osman Karademir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Karademir'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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