Duran'dan Özel'e tepki: "Milletin iradesine yöneltilmiş bir hadsizliktir"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.



İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasetin millete ve ülkeye hizmet etmenin yolu olduğunu belirterek "Siyaset tehdit ve nefret diliyle millete rağmen yürütülen bir kavga değildir. Tehditle, öfkeyle, kinle siyaset yapılmaz; siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır" ifadelerini kullandı.



"MİLLETİN İRADESİNE YÖNELTİLMİŞ SALDIRIDIR"

Duran şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanının 'sizi yargılayacağız' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir. Bu üslup, cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine de saldırıdır."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir zaman darbecilere, darbe heveslilerine ve vesayet odaklarına boyun eğmediğini belirten Burhanettin Duran, "Biliyoruz ki bu ülkede nefret dili ve darbecilere özenilen üslup değil, asırlık projeleri hayata geçiren, bu millete sevdalı anlayış hep kazanmaktadır" dedi.

