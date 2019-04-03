Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi, araçtaki 4 kişi de yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Edremit Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Bigadiç ilçesinden Edremit'e giriş yaparak Çanakkale istikametine giden 10 Y 7523 ve 10 NA 919 plakalı iki aracı takibe aldı.



Akçay Yasa AVM mevkisinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, eski Roma dilinde "Kommagenne Krallığının lideri Antiacho'nun ebedi istirahatgahı" yazılı Roma dönemine ait olduğu ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi.



Heykeli 250 bin euroya satmak istediği belirtilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.