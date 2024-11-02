Durdurulan araçtan çok sayıda tarihi eser çıktı

İl Jandarma Komutanlığı'nın tarihi eser kaçaklığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dilovası'nda şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 obje, 13 kama, 8 kılıç, 3 eski döneme ait tabanca, 2 tablo, mermer sütün, çeşme havzası, mezar steli, Eros heykel başı, kolye ve kaftan ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

