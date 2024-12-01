Durdurulan minibüsten 3 ton uyuşturucu çıktı: Sürücü tutuklandı

Batman'da durdurulan minibüste 3 kilo metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Durdurulan minibüsten 3 ton uyuşturucu çıktı: Sürücü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada poşete kullanıma hazır 3 kilo 70 gram metamfetamin madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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