Durdurulan minibüsten 3 ton uyuşturucu çıktı: Sürücü tutuklandı
Batman'da durdurulan minibüste 3 kilo metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada poşete kullanıma hazır 3 kilo 70 gram metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Batman
- Uyuşturucu