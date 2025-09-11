Durdurulan otomobilde 2 tabanca ele geçirildi
Ankara'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe girişinde bir araç şüphe üzerine durduruldu.
Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.
- Etiketler :
- Ankara
- Otomobil
- Ankara Beypazarı