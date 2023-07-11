Durdurulan otomobilden el bombaları ve fişekler çıktı (2 kişi DAEŞ üyeliği şüphesiyle gözaltında)

Hatay’da durdurulan bir otomobilden el bombaları ve uzun namlulu silah fişekleri çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ilçesindeki uygulama noktasında takibe aldıkları bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 5 el bombası ile 489 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.
2 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi, emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan 2 kişinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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