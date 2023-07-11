Durdurulan otomobilden el bombaları ve fişekler çıktı (2 kişi DAEŞ üyeliği şüphesiyle gözaltında)

Hatay’da durdurulan otomobilden 5 el bombası ile 489 uzun namlulu silah fişeği çıktı. Emniyet güçleri olayla ilgili olarak 2 DAEŞ şüphelisini gözaltına aldı.

Durdurulan otomobilden el bombaları ve fişekler çıktı (2 kişi DAEŞ üyeliği şüphesiyle gözaltında)

’da durdurulan bir otomobilden el bombaları ve uzun namlulu silah fişekleri çıktı.

​İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ilçesindeki uygulama noktasında takibe aldıkları bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 5 el bombası ile 489 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.

2 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi, emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan 2 kişinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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