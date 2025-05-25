Durdurulan TIR'dan 17 kaçak göçmen çıktı
Tokat'ta polislerin durdurduğu TIR'da 17 kaçak göçmen yakalandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen olayda Irak’tan aldıkları bakır malzemeler ile İstanbul’a gitmekte olan S.S. (30) ve M.K. (35) yönetimindeki 2 TIR, ilçe girişindeki uygulama noktasında durduruldu.
Gümrük mührü kırıldığı belirlenen S.S.'nin kullandığı TIR’da yapılan aramada Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.
Olayla ilgili 2 TIR şoförü de gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kaçakçılık
- Tokat Erbaa
- Tokat