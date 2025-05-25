Durdurulan TIR'dan 17 kaçak göçmen çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen olayda Irak’tan aldıkları bakır malzemeler ile İstanbul’a gitmekte olan S.S. (30) ve M.K. (35) yönetimindeki 2 TIR, ilçe girişindeki uygulama noktasında durduruldu.

Gümrük mührü kırıldığı belirlenen S.S.'nin kullandığı TIR’da yapılan aramada Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

Olayla ilgili 2 TIR şoförü de gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.