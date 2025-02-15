Dur ihtarına uymayan araçtan binlerce kaçak sigara çıktı

Batman'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Dur ihtarına uymayan araçtan binlerce kaçak sigara çıktı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulmak istenen bir araç polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Uzun süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan araçta yapılan aramada 8 bin paket kaçak ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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