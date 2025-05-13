Duruşma salonunda olay: Aldığı ceza okununca bayıldı
Bursa'da adam öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan adam, çıkarıldığı mahkemede karar yüzüne okunduğu sırada bayıldı.
Bursa'da bir kişi, aldığı ceza yüzüne okunurken bayıldı.
Kayseri'de 10 yıl önce kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Suriye uyruklu Muhammed G., yaşadığı Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Tutuklama kararı yüzüne okunurken bayıldığı öğrenilen hükümlü, ambulansla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.
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