Duruşma sonrası aileler arasında silahlı kavga çıktı: 2'i ağır 4 yaralı

Ağrı'da aralarında husumet bulunan ve Murathan köyünde oturan iki aile, Adalet Sarayı'ndaki dava çıkışı karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Karşılıklı açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Çevrede panik ve korkuya neden olan silahlı kavgaya, Adalet Sarayı'nda görevli polisler hemen müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.