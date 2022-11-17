Duruşma sonrası silahlı kavga: İki avukat gözaltında

Ankara Adliyesi'nin otoparkında duruşma sonrası silahlı kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davanın ardından taraflar arasında adliye otoparkında tartışma yaşandı.

Avukatların da katıldığı tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında avukatlardan biri silahla ateş etti.

İKİ AVUKAT GÖZALTINA ALINDI



Olayda yaralanan olmazken polis ekiplerince kavgaya karıştığı tespit edilen avukatlar A.E. ile O.K. gözaltına alınarak Adliye Polis Merkezi'ne götürüldü.

KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN BİR AVUKAT ARANIYOR



Olay yerinden kaçan avukat P.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.



Adliyenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, kavgaya karışanları ve silahın kim tarafından ateşlendiğini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.