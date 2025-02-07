Duruşma sonrası tabure ve sopalarla birbirlerine girdiler: 9 gözaltı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden davalık olan taraflar, duruşma sonrası adliye önünde tabure ve sopalarla kavga etti. Kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ta aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunan ve mahkemelik olan taraflar, dün saat 13.30 sıralarında Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı'nda duruşma sonrası tartıştı.
Adliye önündeki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Adliye karşısındaki çay ocağının taburelerinin ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Kavga anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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