Duruşmadan çıkıp kavgaya tutuştular: 1'i polis 2 yaralı

Diyarbakır'da adliye binasında çıkan kavgada 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

Duruşmadan çıkıp kavgaya tutuştular: 1'i polis 2 yaralı
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Adliyesinde duruşma sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 1'i kadın polis memuru 2 kişi yaralandı.

Adliye binasında görülen bir duruşmadan çıkan taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgaya adliyede görevli polisler müdahale etti.

Bu sırada fırlatılan damacana kadın polis memuruna isabet etti.

Polis memurunun burnunun kırıldığı öğrenildi. Kavgada 1 kişi de yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle bazı kişiler gözaltına alındı.


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