"Duruşmalar canlı yayınlansın" talebine AK Parti'den yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davası bu hafta başladı.

Nisan ayına kadar sürmesi beklenen dava için CHP'li yetkililer "Duruşmalar canlı yayınlansın" talebinden bulunmaya devam ediyor.

"ÖNCE İDDİANAMEDE YER ALAN HUSUSLARA CEVAP VERSİNLER"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise "İddianamede yüzlerce iddia var ve her birinin delili var. Çıksınlar tek tek her iddianın karşısındaki o delillerin gerçek olmadığını bağımsız ve tarafsız mahkemelerin huzurunda açıklasınlar." ifadelerini kullandı.

Mahkemelerin şov alanı olmadığına dikkat çeken Güler, "Duruşma açık. Bir sorun yok. İddianame ise paylaşıldı." dedi.

"CHP, hırsızlığa ve yolsuzluğa cevap versin." diyen Güler, "TRT'den yayınlanınca ne olacak? TRT'de canlı yayın peşine düşeceğinize iddianamede dile getirilen hususlara cevap verin." diyerek tepki gösterdi.