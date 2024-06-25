Duş alırken elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

Duş alırken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.Olay dün gece saatlerinde Alacakaya ilçesinde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre şantiyede çalışan 26 yaşındaki Taha Kaya, duş almak için banyoya girdi. Duş alan Kaya, elektrik akımına kapıldı. Arkadaşları, uzun bir süre Kaya’dan cevap alamayınca banyonun kapısını açtı.



Kaya’yı yerde hareketsiz gören arkadaşları durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya’nın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.