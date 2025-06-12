Duş alırken ölümden döndü: Tüm camlar üzerime yağdı

Emekli akademisyen Doç. Dr. Kemal Koçak, iki hafta önce duştan çıktığı sırada duşa kabin camının patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Antalya 'da emekli bir akademisyen duş aldığı sırada ölümden döndü.

Koçak elinden de yaralandı

"ELİM, AYAĞIM HER TARAFIM KAN İÇİNDEYDİ"



Özellikle sağ elinin ciddi şekilde kesildiğini anlatan Doç. Dr. Koçak, bir parçanın ayak parmağına isabet etmesiyle damarının patladığını ve ciddi kan kaybettiğini söyledi.

Duşa kabini kaydırdığı an patladığını belirten Doç. Dr. Koçak, şunları anlattı:

"Duşa girmiştim. Tam çıkarken duşa kabinin iki kanadını açıyordum ki sağ kanattan bomba patlaması gibi ses duydum. Tüm camlar üzerime yağdı.

Cam parçaları kolumun, ayaklarımın üzerinden yere dağıldı. Ne olduğunu anlayamadım. Elim, ayağım her tarafım kan içindeydi.

Eşim de evde yoktu. Hareket edemiyordum. Cama basmak üzereydim. Büyük zorlukla bir adım attım ve banyodaki telefondan eşimi aradım."