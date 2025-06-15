Duş alırken yere yığıldı: Bağcılar'da bir kişi boş arazide ölü bulundu

Bağcılar'da boş arazide bir erkeğe ait ceset bulundu.

Kemalpaşa Mahallesi'nde, 1904 Sokak'ta atık kağıtların toplandığı barakanın yanındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığına yönelik polise ihbar yapıldı.

Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini ve cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, arazide ateş yakarak suyu ısıtan ve ısıttığı suyla duş alan kişinin bir süre sonra yere yığıldığını belirledi.

Cenaze, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Henüz kimliği bilinmeyen kişinin arazide bir anda düşmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.