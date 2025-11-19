Düşen C-130 askeri uçağın enkazı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'da yaşanan 20 askerin şehit olduğu C-130 kazasına ilişkin oluşturulan ve bölgeye gönderilen "kaza kırım ekibi" çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede yapılan ayrıntılı çalışmaların ardından enkaz parçaları büyük bir hassasiyetle TIR'lara yüklendi. C-130 tipi askeri kargo uçağı enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından yurda getirildi.

Enkaz parçalarının Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleneceği belirtildi.

KARA KUTU İNCELENMESİNE BAŞLANDI

Bu arada uçağın kara kutusunun çözümlenmesine de başlandı. Uçak enkazındaki incelemelerin tamamlanması ve kara kutunun çözümlenmesinin ardından olayın kesin nedeninin açıklığa kavuşması bekleniyor.

Kaza kırım ekibi ise olay yerindeki incelemelerini hafta sonuna kadar sürdürecek.

EN AZ İKİ AY SÜRER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kara kutuların çözümünün ve ilk bulgulara ulaşma sürecinin en az iki ay süreceğini belirtmişti.

Güler, "Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar karakutudan çıkacak. Karakutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor." ifadesini kullanmıştı.