Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan'da C-130 tipi askeri uçağın düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, uçağın enkazında kaza kırım ekibinin incelemelerini tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada "Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir." denildi.

KARA KUTU İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Edinilen bilgilere göre enkaz parçaları üzerindeki ayrıntılı inceleme Kayseri'de yapılacak. Uçağa ait kara kutuların incelemesi ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Tusaş'tan yetkililerin yanısıra Haceptepe Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan heyet tarafından sürdürülüyor.

C-130 tipi Nakliye uçağı 11 Kasım'da Azerbaycan'dan kalktıktan sonra Gürcistan'da düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu.