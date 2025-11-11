Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan ve içinde 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait C130 kargo uçağının düştüğünü duyurdu. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümetten ve siyasetçiler başsağlığı mesajları yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Şehircilik Zirvesi'ndeki konuşması sırasında Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesine değindi.



Erdoğan, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badire ile çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Dualarımızla onların yanında olalım.” ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN, GÜRCÜ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Gürcü mevkidaşı Maka Botchorishvili'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağımıza yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili, taziye dileklerini iletti.

CEVDET YILMAZ: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamlarıyla ilgili kurumlarımız tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”

ÖMER ÇELİK: DUALARIMIZ KAHRAMAN ASKERLERİMİZ İÇİN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin, "Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dualarımız kahraman askerlerimiz için. Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz. Allah, kahraman ordumuzu korusun."