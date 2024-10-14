Düşen telefonunu almak isterken otobüs çarptı
Aydın'ın Söke ilçesinde yola düşen telefonunu almak isterken bir kişiye otobüs çarptı. 54 yaşındaki yaşlı adam yol boyunca sürüklendi.
Söke Aydın kara yolu Atatürk Mahallesi geçişinde Y.D (54), koşarak yolun karşısına geçti. Cep telefonunu düşürdüğünü fark eden Y.D, geri dönerek telefonu ayağıyla yol kenarına ittirmek istedi.
Bu sırada Y.Ö'nün (40) kullandığı belediye otobüsünün çarptığı Y.D. sürüklendi.
Yaralanan Y.D. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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