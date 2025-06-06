Düşen uçak, vinç yardımıyla kaldırıldı

3 Haziran'da Bursa'nın Yenişehir ilçesinden havalanan eğitim uçağının pilotu Dilara Koç (22), Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesi civarlarına geldiğinde teknik bir arızadan dolayı iniş yapmak istedi.

Bu esnada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın pilotu ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

