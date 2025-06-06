Düşen uçak, vinç yardımıyla kaldırıldı

Bilecik'te zorunlu iniş yapmak isterken kaza kırıma uğrayarak ters dönen eğitim uçağı vinç yardımıyla kaldırıldı.

Düşen uçak, vinç yardımıyla kaldırıldı

3 Haziran'da 'nın Yenişehir ilçesinden havalanan eğitim uçağının pilotu Dilara Koç (22), 'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesi civarlarına geldiğinde teknik bir arızadan dolayı iniş yapmak istedi.

Bu esnada kaza kırıma uğrayan ters döndü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın pilotu ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düşen uçak, vinç yardımıyla kaldırıldı - 1 Olay yeri

VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Eğitim uçağı yapılan incelemelerin ardından vinç yardımı ile TIR'a yüklenerek, Ankara'ya götürüldü.

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